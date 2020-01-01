"الوحدة الطلابية" تساند حراك طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر

غزة / سما/

قالت كتلة "الوحدة الطلابية" إنها تقف مع مطالب طلبة كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر بغزة، والمتمثلة برفض سياسة احتساب الفصل الدراسي من خلال عقد اختبار تحريري للطلبة، الأمر الذي يخالف توجهات وقرارات وزارة التربية والتعليم في ظل جائحة "كورونا" وإجراءات الوقاية بالمجتمع.

واعتبرت الكتلة أن تجاهل مصلحة الطالب من قبل الإدارة أمر بحاجة لدراسة وإعادة نظر لجهة إيجاد آلية مناسبة لاحتساب الفصل الحالي لطلبة لدراسات العليا أسوة بباقي جامعات القطاع، وبحث إمكانية احتساب العلامات من خلال الأبحاث والواجبات المنزلية والدراسات الالكترونية.

ودعت الكتلة طلبة الدراسات العليا لعدم التجمهر بأعداد كبيرة في اعتصامهم المنوي تنظيمه يوم الأحد في حرم الجامعة الشرقي وذلك حرصا على سلامتهم وانسجاما مع الإجراءات الوقائية الأساسية التي أقرتها وزارة الصحة.