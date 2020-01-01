ما حقيقة إعادة فتح المنشأت الرياضية بغزة؟

غزة / سما /

قال الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بقطاع غزة عبد السلام هنية، إن المجلس قدم مذكرة للجنة الطوارئ التابعة للجنة الحكومية، من أجل مناقشة إعادة افتتاح المنشآت الرياضية المغلقة (الملاعب المعشبة، الجيمات، صالات الأندية المغطاة).

وأكد هنية في تصريحات إعلامية أنه إذا تمت الموافقة على إعادة فتح المنشأت الرياضية في القطاع، فإن المجلس سيدرس استئناف بطولة كأس كرة القدم في القطاع، ودوري كرة السلة المتوقف منذ أن أعلن المجلس إيقاف كافة النشاطات الرياضية.

وأضاف هنية: "قدمنا خطة كاملة مع شروط كاملة، مع رسالة بكل القيود والشروط المتعلقة بكل الإطار الرياضي، المتعلقة بكافة الملاعب المعشبة الصغيرة أو صالات الجيم، أو البطولات المتوقفة في القطاع".