قطاع النقل العام يشكو تدهور أوضاع العاملين فيه

رام الله / سما /

ناشدت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين الرئيس محمود عباس الاسراع بمساعدة العاملين في هذا القطاع، لمواجهة الحالة الانسانية المريرة التي يعيشونها بسبب أزمة كورونا.

واكدت اللجنة ان هذا القطاع التزم بكافة التعليمات الصادرة عن الحكومة منذ بداية الازمة، لكنهم لم يتلقوا اية مساعدات.

وناشدت اللجنة الرئيس تقديم مساعدات مالية لكل قطاع النقل العام، وذلك بصرف مخصصات مالية لا تقل عن أقل راتب موظف حكومي.

كما ناشدته اعادة عمل مركبات العمومي والحافلات مع مراعاة شروط السلامة العامة، ووقف السيارات الخصوصية التي تنقل ركابا مقابل أجر، والتي باتت تعمل كبديل لمركبات العمومي.