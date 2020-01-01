آلاف العمال يتظاهرون في بيت فجار: نريد حقوقنا

بيت لحم / سما /

تظاهر آلاف العمّال في ساعة متأخرة مساء الجمعة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، مطالبين بإنصافهم، عشيّة الأول من أيار الذي يأتي هذا العام في ظل أزمة اقتصادية خلفها فايروس كورونا.

الاف العمال يتظاهرون في بيت فجار ويطالبون بدفع اجور الشهرين الماضيين حسب قانون العمل

وقال رئيس نقابة العمل محمد عيسى إنه وفي مثل هذا اليوم خلال الأعوام السابقة، كانت حشود العمال تخرج إلى نابلس ورام الله وأمام مجلس الوزراء، للمطالب بتحسين ظروف حياة العمال وسنّ تشريعات وقوانين تنصفهم وتوفّر لهم العدالة.

وأضاف أن مسيرة الليلة الماضية خرجت لتقول لأصحاب العمل أن عليهم دفع رواتب شهرين ( آذار ونيسان) للعاملين كي يتمكنوا من سد رمق عائلاتهم وهذا هو الحد الأدنى، تطبيقًا للمادة 38 وتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة واتحاد النقابات وأصحاب العمل.