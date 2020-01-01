  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلاف العمال يتظاهرون في بيت فجار: نريد حقوقنا

السبت 02 مايو 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف العمال يتظاهرون في بيت فجار: نريد حقوقنا


بيت لحم / سما /

تظاهر آلاف العمّال في ساعة متأخرة مساء الجمعة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، مطالبين بإنصافهم، عشيّة الأول من أيار الذي يأتي هذا العام في ظل أزمة اقتصادية خلفها فايروس كورونا.

الاف العمال يتظاهرون في بيت فجار ويطالبون بدفع اجور الشهرين الماضيين حسب قانون العمل

وقال رئيس نقابة العمل محمد عيسى إنه وفي مثل هذا اليوم خلال الأعوام السابقة، كانت حشود العمال تخرج إلى نابلس ورام الله وأمام مجلس الوزراء، للمطالب بتحسين ظروف حياة العمال وسنّ تشريعات وقوانين تنصفهم وتوفّر لهم العدالة.

وأضاف أن مسيرة الليلة الماضية خرجت لتقول لأصحاب العمل أن عليهم دفع رواتب شهرين ( آذار ونيسان) للعاملين كي يتمكنوا من سد رمق عائلاتهم وهذا هو الحد الأدنى، تطبيقًا للمادة 38 وتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة واتحاد النقابات وأصحاب العمل.

#بيت لحم #بيت فجار #عمال

الأكثر قراءة اليوم

التربية والتعليم تصدر بيانا مهما بشأن خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في موعده...

الصحة العالمية تحذر من تدهور جائحة كورونا في عدد من الدول بينها 4 عربية

بهذه الالية: 40 ألف عامل يتوجهون لعملهم داخل أراضي الـ48 الأسبوع المقبل ضمن شروط

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة

طبيب : كورونا أنتج بالمختبر والفيروسات لا تتصرف هكذا

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأمم المتحدة تحسم جدل ثقب الأوزون و"كورونا"

الأخبار الرئيسية

"اسرائيل هيوم" تزعم : خلافات داخل حماس قد تعيق تنفيذ صفقة الأسرى مع اسرائيل

نتنياهو وغانتس واللمسات الأخيرة على تشكيل حكومة الطوارئ الوطنية

97857

مجموعة لجنود جيش الاحتلال على فيسبوك للحديث عن "جحيم غزة"

o

تقدير الجيش الاسرائيلي: الأردن يفضل الحدود مع إسرائيل وليس السلطة الفلسطينية

p

شركة يهودية تأخذ مصادقة أمريكية على انتاج دواء مضاد لفيروس كورونا!