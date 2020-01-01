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شاهد: الاحتلال يقمع فعالية شعبية قرب الساوية

السبت 02 مايو 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الاحتلال يقمع فعالية شعبية قرب الساوية


القدس المحتلة / سما /

 قمع جنود الاحتلال، السبت، فعالية شعبية بمنطقة الواد المهددة بالمصادرة في بلدة الساوية جنوب نابلس.

وشارك بالفعالية عشرات المزارعين ومؤسسات في بلدة الساوية وهيئة مقاومة الجدار ولجنة التنسيق الفصائلي بنابلس. كما شارك أصحاب جرارات زراعية بحراثة الأراضي.

وقال الناشط خالد منصور الذي شارك في الفعالية إنها تؤكّد تمسك أهالي الساوية بأراضيهم في منطقة الواد القريبة من مستوطنة "رحاليم".

وأضاف أن جيش وشرطة الاحتلال تواجدوا بأعداد كبيرة في الموقع، كما حضر مستوطنون من مستوطني "رحاليم"، وطلبوا مغادرة الموقع بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة.

ووقعت مشادات بين المشاركين وجنود الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز.

وحاولت شرطة الاحتلال فرض غرامات على مشاركين بحجة عدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وعدم ترك مسافات كافية بينهم.

وتتعرض منطقة الواد لاعتداءات متكررة من المستوطنين الذين قطعوا مئات أشجار الزيتون فيها بهدف الاستيلاء عليها وإقامة محطة حافلات عليها.

#الاحتلال #نابلس

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