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حارس يعود لناديه بعد غياب 5 مواسم

السبت 02 مايو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حارس يعود لناديه بعد غياب 5 مواسم


غزة / سما /

عاد الحارس مجد أبو العمرين لصفوف فريق الصداقة, بعد غياب دام 5 مواسم عن النادي, عقب خوضه عدة تجارب إعارة خارج أسواره.

وانتهت إعارة أبو العمرين في الموسم الحالي مع الأهلي, ليرجع من جديد للصداقة, الذي أبدى تمسكه ببقائه في الموسم القادم.

ولم يظهر الحارس مع الصداقة منذ موسم 2015-2016, الذي لعب فيه معارا للأهلي, ثم خاض موسمين متتاليين (2016-2017 و2017-2018) معارا أيضا, لكن برفقة بيت لاهيا هذه المرة.

وفي الموسمين الأخيرين (2018-2019 و2019-2020), لعب أبو العمرين مع الأهلي من جديد, قبل أن يعود مؤخرا لناديه "الأم" الصداقة, بعد ابتعاد 5 مواسم عن صفوفه.

#مجد أبو العمرين #حارس #الصداقة

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