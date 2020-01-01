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مدافعان على أعتاب شباب رفح

السبت 02 مايو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدافعان على أعتاب شباب رفح


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن اقتراب نادي شباب رفح من التعاقد مع مدافعين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بقطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن شباب رفح اقترب من ضم المدافعين أحمد عطا جربوع ونور عامر, للدفاع عن الفريق الموسم القادم.

وعانى "الزعيم" كثيرا هذا الموسم لتأكيد بقائه في دوري الدرجة الممتازة, ما دفعه لوضع أكثر من لاعب في قائمة النادي, الذين ينوي التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة, ومن ضمنهم جربوع وعامر.

يشار إلى أن جربوع رحل مؤخرا عن صفوف خدمات رفح, بينما انتهى عقد عامر مع خدمات الشاطئ, وخضع لجراحة في الغضروف الهلالي قبل حوالي أسبوعين.

#شباب رفح

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