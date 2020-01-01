رقم صادم .. الكشف عن راتب رامز جلال في برنامجه المثير للجدل!

كشف المستشار مرتضى منصور الراتب الذي يتلقاه رامز جلال خلال برنامجه الرمضاني هذا العام.

وفجر منصور مفاجأة حين تحدث لأول مرة عن راتب رامز في برامجه، وقال أن راتب رامز جلال خلال هذا الشهر 100 أو 120 مليون جنيه.

وجدد بذات الوقت هجومه على الفنان المصري رامز جلال، وقال "أن كل يوم هناك من يُستشهد من أولادنا حتى نعيش، ورامز جلال يعيش هو وزوجته وأولاده في أمريكا منذ 7 سنوات، ولا يأتي إلي مصر".

وكان منصور قد طالب بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف حسب تعبيره.

وكشف أنه "تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى"، مؤكدا أن جلال "يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون".