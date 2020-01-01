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فيروس كورونا يتسبب في انخفاض سعر الكوكايين في البيرو

السبت 02 مايو 2020 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس كورونا يتسبب في انخفاض سعر الكوكايين في البيرو


وكالات / سما /

انخفض سعر الكوكايين المنتج بشكل غير قانوني في البيرو بنسبة 58 % بسبب أزمة فيروس كورونا، وفق ما قالت السلطات الجمعة.

وأفاد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والحياة الخالية من المخدرات (ديفيدا) أن كيلوغرام الكوكايين الواحد كان يساوي ما يعادل 1740 دولارا في كانون الثاني/يناير، اما في نيسان/ابريل فقد أصبح يساوي ما يعادل 734 دولارا.

ولا يوضح التقرير سبب هذا الانخفاض الحاد في سعر الكوكايين.

لكنه لفت إلى أن الوباء تسبب في انخفاض سعرَي أوراق الكوكا بين نيسان/ابريل وكانون الثاني/يناير بنسبة 46 %، والعجينة الأساسية التي يصنع بها الكوكايين بنسبة 51 %.

وتتم زراعة حوالى 49 ألف هكتار من الكوكا في البيرو حيث يعتبر إنتاج أوراق هذا النبات قانونيا حتى كمية معينة، لكن ينتج حوالى 11 ألف طن منها بشكل غير قانوني في البلاد.

وقد تسبب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى وقف الرحلات الجوية الدولية، في عزل عدد كبير من السكان في المنزل ما جعل بيع المخدرات أكثر صعوبة في الشوارع التي أفرغت من سكانها.

#البيرو #الكوكايين

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