  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو وغانتس واللمسات الأخيرة على تشكيل حكومة الطوارئ الوطنية

السبت 02 مايو 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وغانتس واللمسات الأخيرة على تشكيل حكومة الطوارئ الوطنية


القدس المحتلة / سما /

ناقش بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل من أجل تشكيل الحكومة المشتركة في أقرب وقت ممكن، واستمرار معالجة أزمة كورونا ضمن الحكومة الجديدة.

وتم خلال اللقاء بحث ضرورة عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، حيث أبلغ نتنياهو غانتس بأن الحكومة ستناقش الأحد المقبل اتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية الاضافية، بما في ذلك فتح الأسواق، ومراكز التسوق، والحدائق العامة، والسماح بالسباحة في البحر والمسابح.

#نتنياهو #غانتس #حكومة

الأكثر قراءة اليوم

التربية والتعليم تصدر بيانا مهما بشأن خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في موعده...

الصحة العالمية تحذر من تدهور جائحة كورونا في عدد من الدول بينها 4 عربية

تصريح صحفي من داخلية غزة حول صرف المنحة القطرية الـ100$ للاسر الفقيرة

بهذه الالية: 40 ألف عامل يتوجهون لعملهم داخل أراضي الـ48 الأسبوع المقبل ضمن شروط

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة

طبيب : كورونا أنتج بالمختبر والفيروسات لا تتصرف هكذا

الأمم المتحدة تحسم جدل ثقب الأوزون و"كورونا"

الأخبار الرئيسية

"اسرائيل هيوم" تزعم : خلافات داخل حماس قد تعيق تنفيذ صفقة الأسرى مع اسرائيل

97857

مجموعة لجنود جيش الاحتلال على فيسبوك للحديث عن "جحيم غزة"

o

تقدير الجيش الاسرائيلي: الأردن يفضل الحدود مع إسرائيل وليس السلطة الفلسطينية

p

شركة يهودية تأخذ مصادقة أمريكية على انتاج دواء مضاد لفيروس كورونا!

20200502073417

130 نائبا بريطانيًا لجونسون : افرض عقوبات على إسرائيل