لتقوية المناعة .. تناول عصير الجوافة على الافطار

وكالات / سما /

الجوافة واحدة من الفواكه التي يحبها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب والمختلف عن غيرها من الفواكه، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

وبحسب ما ذكره موقع timesofindia فإن الجوافة تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحماية الجسم من الإصابة بالفيروسات والعدوى، وبالتالي ينصح بتناول عصير الجوافة على الإفطار لوقايتك من فيروس كورونا.

كما تحتوى الجوافة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والليكوبين والفلافونويد وبعض الفيتامينات الأخرى التي تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية والأورام المختلفة، وتساعد الألياف الموجودة في الجوافة على ضبط مستوى السكر في الدم وبالتالي فهو مفيد لمرضى السكر و يقلل من خطر ارتفاع أو انخفاض مستويات الجلوكوز والأنسولين.

وحسب ما ذكره الموقع فإن عصير الجوافة يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل أعراض الاضطرابات مثل الإسهال والمغص، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والمواد المضادة للميكروبات مثل البوتاسيوم وفيتامين سي.

لذلك ينصح بتناول عصير الجوافة على الإفطار أو بعد الإفطار بساعة، لأنه يعزز صحة الجسم ويحميك من خطر الاصابة بفيروس كورونا نظرا لدوره في تعزيز صحة الجهاز المناعي.