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برمجية خبيثة تهاجم نظام أندرويد.. والهدف التطبيقات المصرفية

السبت 02 مايو 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
برمجية خبيثة تهاجم نظام أندرويد.. والهدف التطبيقات المصرفية


وكالات / سما /

كشفت شركة "سايبريزن" المتخصصة في الأمن الإلكتروني برمجية خبيثة في نظام "أندرويد"، تستهدف التطبيقات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.

وبمقدور البرمجية الخبيثة EventBot التنكر على هيئة تطبيق أندرويد شرعي مثل "أدوبي فلاش" أو "مايكروسوفت وورد"، والعمل على إساءة استخدام إمكانية الوصول المضمنة في أندرويد للحصول على وصول عميق إلى نظام تشغيل الجهاز.

وبمجرد تثبيت أي تطبيق يحتوي البرمجية الخبيثة، فإنه يسرق بهدوء كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق من تطبيقات المصارف والتشفير، كما أنه يعترض رموز الرسائل النصية التي تصل إلى الجهاز للاستخدام في ميزة المصادقة الثنائية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وباستخدام كلمات مرور الضحية، ورموز المصادقة الثنائية، يمكن للمتسللين اختراق الحسابات المصرفية، والتطبيقات، والمحافظ، وسرقة أموال الضحية.

وأوضحت "سايبريزن" أن البرمجية الخبيثة تسجل كل نقرة وضغطة على مفاتيح الجهاز، ويمكنها قراءة الإشعارات من التطبيقات المثبتة الأخرى، مما يمنح المتسللين نافذة إلى ما يحدث على جهاز الضحية.

وبمرور الوقت، ترسل البرمجية كلمات مرور التطبيقات المصرفية والعملات المشفرة إلى خادم المتسللين.

#برمجية #أندرويد #التطبيقات

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