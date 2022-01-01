الاتحاد الفلسطيني للشطرنج ونظيرُه التونسي يطلقان بطولة جربة/ فلسطين الفردية

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني للشطرنج عن إطلاق بطولة جربة/ فلسطين الفردية للشطرنج لفئتي الرجال والسيدات، بالتعاون مع الاتحاد التونسي للعبة، وبرعاية مهرجان جربة الدولي للشطرنج. جاء ذلك بناء على دعوة وُجهت للاتحاد الفلسطيني للشطرنج من نظيره التونسي، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بتنظيمه لمبادرة "تعليم الشطرنج أونلاين"، والتي لقيت تفاعلاً كبيراً من اتحادات شطرنج عربية عديدة.

وستقام البطولة عبر الإنترنت "أون لاين" من خلال برنامج "Lichess"، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 2 أيار 2020، وستشهد منافسة على مستوى الوطن حيث سيتنافس فيها لاعبون ولاعبات من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار المصري: "هذا التعاون هو أحد ثمار النجاح الذي حققه الاتحاد بإطلاق مبادرة "تعليم الشطرنج لطلبة المدارس (أون لاين)"، وتكمن أهميّتها بأن بطليها من فئتي الرجال والسيدات سيمثلان فلسطين في مهرجان جربة الدولي للشطرنج خلال الفترة بين 20 شباط إلى 1 آذار من العام الجاري." وأكد المصري أن البطولة ستشكّل حافزًا للاعبين واللاعبات من محافظات الوطن كافّة للمشاركة في هذه البطولة المهمة التي سيتنافس فيها لاعبون بارزون من مختلف دول العالم.

وأضاف المصري: "أيام قليلة تفصلنا عن بطولة جربة/ فلسطين للشطرنج التي ستستمر على مدار 9 أيام، وأنا متأكد أننا سنشهد منافسة فلسطينية نفخر بها جميعا.. أما الفائزات بالمراكز الأولى من اللاعبات فتنتظرهنّ مفاجأة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب." وستبدأ بطولة جربة/ فلسطين الفرديّة أولًا ببطولة الرجال ويليها بطولة السيدات، ويتم تنظيمها بإشراف الاتحاد الفلسطيني للشطرنج فيما ستطبق عليها قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج، ولذا في حال تمّ ضبط أي لاعب/ة في حالة غش فسيتم تطبيق عقوبة عليه وهي الحرمان لمدة عام كامل من اللعب في جميع البطولات التي يقررها الاتحاد، كما سيتم شطب جميع نتائجه في البطولة وسحب الجائزة منه إن كان حاصلاً على أية جائزة.

وجاءت هذه البطولة استكمالًا لنشاطات الاتحاد تزامنًا مع الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا، والتي بدأت بإطلاق مبادرة "تعليم الشطرنج لطلبة المدارس (أون لاين)" بمشاركة 5,500 طالب وطالبة من مختلف المحافظات بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 آخرين من دول عربيّة عدّة.

ومن الجدير بالذكر، أن البطولة التي سيشارك فيها الفائزان من فئتي الرجال والسيدات تندرج تحت الدورة الثانية من مهرجان جربة الدولي للشطرنج، والذي انعقدت الدورة الأولى منه خلال العام الجاري 2020 ولأول مرة على مستوى أفريقيا، وشهد مشاركة أكثر من 200 لاعب/ة شطرنج من 20 دولة من مختلف القارات، وشهدت مشاركة البطل العالمي الروسي "كاربوف" الذي يمثّل أسطورة لعبة الشطرنج، واللاعبة العالمية المجرية "بولغار". وجرى اختيار جزيرة جربة كجزيرة الشطرنج والوجهة العالمية الأولى للسياحة الخاصة برياضة الشطرنج.