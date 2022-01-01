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لجنة دعم الصحفيين:( 38) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال إبريل الماضي

السبت 02 مايو 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين:( 38) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال إبريل الماضي


غزة / سما/


واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
حيث سجلت لجنة دعم الصحفيين ، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر إبريل/نيسان2020، نحو (43) انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية والصحفيين منها (11 ) انتهاكاً اسرائيلياً، و(14)  انتهاكاً من قبل جهات داخلية فلسطينية،  عدا عن تسجيل أكثر من ( 13) حالة من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
انتهاكات إسرائيلية
وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر إبريل/ نيسان 2020 المنصرم من  خلال إصدار حكم(1) بحق الصحفي  الأسير سامح الطيطي  لمدة ستة أشهر، وفرض غرامة مالية(1) بحق  الصحفي الأسير الطيطي.
وسجلت اللجنة حالة (1) رفض إعطاء بطاقة صحفية للإعلامية العربية في الداخل المحتلة هبة مصالحة تحت حجج امنية.
وبشأن منع من التغطية وعرقلة عمل الصحفيين  وثقت اللجنة (5) حالات منع من التغطية للصحفيين وكذلك الغاء ومنع  بث برنامجين عربيين في الداخل المحتل.
 كما سجلت استدعاء عدد (1) بحق الصحافية كرستين الريناوي، واخضاعها للتحقيق، عدا عن رصد(2) حالة تحريض وتهديد وشتائم بحق الصحافيتين هند الخضري وكرستين الريناوي.
محاربة المحتوى الفلسطيني
 وتفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيودا ظالمة على المحتوى الفلسطيني، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال شهر ابريل/ نيسان اكثر من (13) حالة، من ضمنها  منع إدارة الفيسبوك البث المباشر عن عشرات الحسابات الفلسطينية على فيسبوك للمرة الثانية  خلال شهر نيسان المنصرم.
انتهاكات داخلية فلسطينية
وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير  لجنة دعم الصحفيين، خلال شهر ابريل/نيسان المنصرم(14) حالة انتهاك  في الضفة  المحتلة، حيث سجل التقرير(2) حالة استدعاء واحتجاز من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الصحفيين خالد معالي ومحمد ادكيك، ومصادرة بطاقة صحفية(1)، وعرقلة عمل ومنع من التغطية(1).
 كما سجل التقرير حالة(1) انتهاك داخلي وإصدار انذار من قبل جامعة النجاح بحث الكاتب عدنان ملحم، وتحويل (3)  صحفيين للتحقيق من قبل إدارة وكالة وفا بحق الصحفيين رامي سمارة وجعفر صدقة، والتحقيق مع الصحفي محمد ادكيك من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
في حين رصد التقرير(3) حالات  حجب ورفض إعطاء رواتب للصحفيين من ضمنهما الصحفيين رامي سمارة وجعفر صدقة من قبل إدارة وكالة وفا، ورفض إعطاء مستحقات (3) صحفيين  من غزة من قبل وكالة معا.

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