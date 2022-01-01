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نجم الكرة القطرية وسفير مونديال 2022 يصاب بفيروس كورونا

السبت 02 مايو 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم الكرة القطرية وسفير مونديال 2022 يصاب بفيروس كورونا


الدوحة/وكالات/

أكد اللاعب القطري الدولي السابق والسفير الحالي لمونديال قطر 2022 لكرة القدم، عادل خميس أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأعلن الرياضي القطري أنه تجاوز المرحلة الصعبة من المرض بعد خضوعه للعلاج، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية.

وقال خميس إنه يقضي فترة الحجر الصحي في أحد الأماكن المخصصة لذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتبت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم 2022 على صفحتها في تويتر: "نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية الذي تم تشخيصه بفيروس كورونا المستجد. كما نتمنى الشفاء لجميع المصابين".

#قطر #كورونا #عادل خميس

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