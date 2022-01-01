  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شرط اتحاد القدم لاستئناف كأس غزة

السبت 02 مايو 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط اتحاد القدم لاستئناف كأس غزة


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موقف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, من استئناف بطولة كأس قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير, أن اتحاد القدم في قطاع غزة, يترقب حصوله على "الضوء الأخضر" من المجلس الأعلى للشباب والرياضة, لاستكمال المباريات المتبقية من المسابقة.

وبيّنت أن الاتحاد جاهز في أي لحظة لعودة النشاط الرياضي, إلا أن ذلك مرهون بالحفاظ على السلامة العامة للجميع, خوفا من انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن بطولة كأس غزة وصلت محطتها لدور الثمانية, بينما انتهت مسابقة الدوري لجميع الدرجات الممتازة, والأولى, والثانية, والثالثة.

#كأس غزة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة العالمية تحذر من تدهور جائحة كورونا في عدد من الدول بينها 4 عربية

تصريح صحفي من داخلية غزة حول صرف المنحة القطرية الـ100$ للاسر الفقيرة

بهذه الالية: 40 ألف عامل يتوجهون لعملهم داخل أراضي الـ48 الأسبوع المقبل ضمن شروط

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة

طبيب : كورونا أنتج بالمختبر والفيروسات لا تتصرف هكذا

الأمم المتحدة تحسم جدل ثقب الأوزون و"كورونا"

عائلة غولدن: هناك فرصة الآن يجب أن لا يضيعها نتنياهو.. ولهذا السبب اخترنا الصمت

الأخبار الرئيسية

97857

مجموعة لجنود جيش الاحتلال على فيسبوك للحديث عن "جحيم غزة"

o

تقدير الجيش الاسرائيلي: الأردن يفضل الحدود مع إسرائيل وليس السلطة الفلسطينية

p

شركة يهودية تأخذ مصادقة أمريكية على انتاج دواء مضاد لفيروس كورونا!

20200502073417

130 نائبا بريطانيًا لجونسون : افرض عقوبات على إسرائيل

التربية والتعليم تصدر بيانا مهما بشأن خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في موعده...