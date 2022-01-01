شرط اتحاد القدم لاستئناف كأس غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موقف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, من استئناف بطولة كأس قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير, أن اتحاد القدم في قطاع غزة, يترقب حصوله على "الضوء الأخضر" من المجلس الأعلى للشباب والرياضة, لاستكمال المباريات المتبقية من المسابقة.

وبيّنت أن الاتحاد جاهز في أي لحظة لعودة النشاط الرياضي, إلا أن ذلك مرهون بالحفاظ على السلامة العامة للجميع, خوفا من انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن بطولة كأس غزة وصلت محطتها لدور الثمانية, بينما انتهت مسابقة الدوري لجميع الدرجات الممتازة, والأولى, والثانية, والثالثة.