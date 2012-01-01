مورينيو: المرة الوحيدة التي بكيت فيها كانت بسبب راموس

وكالات / سما /

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، عن المرة الوحيدة التي بكى فيها بسبب كرة القدم، بعد هزيمته كمدرب.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد في الفترة بين موسمي 2009/2010 حتى 2012/2013. وفاز بـ 3 بطولات. لكنه واجه سوء حظ غريب بالخروج من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في مواسمه الثلاثة.

وأكد مورينيو في حوار حصري أجراه مع صحيفة ماركا الإسبانية، أن هزيمة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2012، كانت المرة الوحيدة التي بكى فيها كمدرب.

وتأهل بايرن ميونخ إلى النهائي من معقل ريال مدريد سانتياجو برنابيو، بالفوز بركلات الجزاء، قبل أن يخسر اللقب أمام تشيلسي.

وقال مورينيو عن هذه المباراة: “لسوء الحظ هذه هي كرة القدم، كريستيانو وكاكا وسيرجيو راموس، ثلاثة وحوش في كرة القدم. ليس هناك شك في ذلك. لكنهم بشر أيضاً”.

وأضاف السبيشال وان: “تلك الليلة هي المرة الوحيدة التي بكيت فيها بعد الهزيمة في مسيرتي كمدرب، أتذكر ذلك جيداً، وانسحبت برفقة كارانكا أمام منزلي، وكنت أبكي في السيارة”.

وأختتم: “كان الأمر صعباً للغاية لأننا كنا الأفضل في ذلك الموسم”.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني في هذا الموسم برقم قياسي 100 نقطة، وتسجيل 121 هدفاً.