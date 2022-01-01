مؤشرات على رحيل كروس عن ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن بعض المؤشرات المقلقة حول مستقبل النجم الألماني توني كروس مع ريال مدريد، والتي يمكن أن تدل على إمكانية رحيله عن النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وانخفض مستوى كروس في الموسم الماضي بشكل واضح مثل معظم نجوم ريال مدريد، لكنه استعاد مستواه الحقيقي هذا الموسم، وقدم أداء ممتاز في معظم المباريات التي خاضها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك بعض العلامات الغير مطمئنة بشأن توني كروس بدأت تظهر منذ تجديد عقده مع النادي حتى عام 2023، لعل أبرزها جلوسه على دكة البدلاء في مباراة مانشستر سيتي في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن كروس التقى مع مدربه السابق بيب جوارديولا داخل الملعب، وهمس الأخير في أذنه أنه شعر بالدهشة من عدم تواجده في التشكيلة الأساسية، وهذا ما قد يدل على اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع اللاعب، وربما تترك كلمات الفيلسوف أثر كبير في عقل النجم الألماني.

وأكدت آس على أن زين الدين زيدان استبعد توني كروس من مباراة السيتي لسبب غير معروف، حيث أنه كان يقدم أداء جيد منذ بداية الموسم، ويعد الاكثر تمريراً بالفريق بواقع 2429 تمريرة في الموسم الحالي، أقرب لاعب عليه هو كاسيميرو الذي أكمل 2224 تمريرة، علماً أن الأخير خاض 400 دقيقة أكثر.

ولا يتوقف الأمر عند استبعاد كروس من التشكيلة الأساسية لأهم مباراة بالموسم، بل سبق لجماهير ريال مدريد أن صوتت لرحيل اللاعب في الصيف الماضي خلال استفتاء أجرته الصحيفة المدريدية، وبلغت نسبة المؤيدين لرحيله 66%، لكن بعد ذلك بأيام وقع اللاعب على عقده الجديد.

ومن الأمور الملفة للانتباه أيضاً أن كروس اعترض على فكرة تخفيض أجور اللاعبين بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن بعد ذلك تراجع عن تصريحات وأوضح أنه تم ترجمتها بشكل خاطئ من قبل الصحفيين.