برشلونة يعطي الضوء الأخضر لانتقال سواريز إلى الدوري الأمريكي

وكالات / سما /

أربكت جائحة فيروس كورونا المستجد حسابات جميع الأندية في سوق الانتقالات، كما أثرت بشكل واضح على مستقبل العديد من اللاعبين الذين لم يكن يتحدث أحد عن إمكانية رحيلهم، ومن ضمنهم لويس سواريز مهاجم برشلونة.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً صباح اليوم السبت تؤكد خلاله إمكانية انتقال لويس سواريز إلى الدوري الأمريكي هذا الصيف، حيث سبق للأسطورة الإنجليزية لديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي أن أبدى رغبته بالتوقيع مع المهاجم الأوروجوياني، بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه اعترف بتفكيره في هذه الخطوة مستقبلاً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة لن يغلق الباب أمام الأندية الأمريكية الراغبة بضم لويس سواريز وسوف يستمع لجميع العروض، وإن وصل عرضاً مناسباً، لن يمانع فكرة بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يدرك تماماً مدى أهمية سواريز وما قدمه للنادي في السنوات الماضية، لكن في الوقت ذاته، يبلغ اللاعب 32 عاماً، وعانى من الإصابات في الموسم الأخير، وبالتالي ستكون فرصة ممتازة للاستفادة مالياً من رحيله.

وبالوضع الطبيعي، لن يفكر برشلونة أبداً بالتخلي عن سواريز الآن، لكن النادي يعاني من أزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا التي شلت كرة القدم بشكل كامل، فهو قد يضطر للتضحية ببعض اللاعبين إن كان هناك مكسب مالي من رحيلهم، وسيسمح له ذلك أيضاً التخلص من رواتبهم المرتفعة، والتحضير للصفقات التي يريد إبرامها مثل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.