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الإغاثة 48 تنظم دورة تدريبة للأطباء حديثي التخرج

السبت 02 مايو 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة 48 تنظم دورة تدريبة للأطباء حديثي التخرج


غزة / سما /

نظمت جمعية الإغاثة 48 تدريبها الاول لعدد 50 من الأطباء حديثي التخرج حول اجراءات الوقاية من فايروس كورونا ومهارات استخدام أجهزة العناية المركزة في قطاع غزة.


جاء ذلك في ضمن جهود جمعية الإغاثة لدعم القطاع الصحي في غزة للتصدي لجائحة كورونا وذلك شعوراً من الأهل بالداخل الفلسطيني لمسؤوليتهم الانسانية والأخلاقية اتجاه أهلهم في قطاع غزة.


من جهته أعرب رئيس الجمعية د.علي الكتنانى عن سعادته بهذه الدورة مشيراً إلى اعتبارها  أول الأنشطة  الهادفة  إلى رفع  قدرة الطواقم البشرية في قطاع  غزة التي جاءت بناءً على تقييم الاحتياجات خلال زيارته  لقطاع غزة نهاية العام الماضي، لا سيما في ظل ضعف الإمكانيات ، وقلة الموارد التي يعاني منها القطاع  .


وأضاف أ.غازي عيسى مدير عام الإغاثة 48 أن هذه الدورة تأتي انسجاما مع استراتيجية الإغاثة التي تقوم على نهج التنمية الذي يركز على تطوير الكادر البشري ، مضيفاً أن هذا المشروع يأتي كجزء من مشروع الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) في قطاع غزة .


ومن جهته اوضح د.أسامة البلعاوي مدير مكتب الاغاثة 48 بغزة انه تم تنفيذ هذا التدريب على مرحلتين٫ وهما: التدريب عن بعد على المفاهيم حول مرض كورونا  (كوفيد 19)والوقاية منه والجزء العملي لاستخدام أجهزة العناية المركزة . وأضاف: "أن هذا التدريب يتماشى مع المعايير الإنسانية الأساسية في الجودة والمساءلة، وذلك لتأهيل الأطباء ليكونوا رديفا لوزارة الصحة في أي وقت تحتاج الوزارة لهم"، مؤكداً بأنه تم اتباع جميع التعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي خلال التدريب من أجل الوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد.

#الإغاثة 48 #أطباء

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