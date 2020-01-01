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الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس

السبت 02 مايو 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس


خانيونس / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة على الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين وأراضي زراعية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية، ما أضطر الصيادين لمغادرة المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

كما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.

#الاحتلال #الصيادين

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