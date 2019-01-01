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الكلية الجامعية تبدأ التقييمات الالكترونية النهائية للفصل الثاني 2019-2020

السبت 02 مايو 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكلية الجامعية تبدأ التقييمات الالكترونية النهائية للفصل الثاني 2019-2020


غزة / سما /

انطلقت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الامتحانات النهائية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني من العام 2019-2020، والتي من المقرر أن تتواصل في الفترة ما بين بداية مايو وحتى منتصف يونيو 2020، وتشتمل على الامتحانات الإلكترونية للمساقات المصنفة A لكافة البرامج والاختصاصات في درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وفي تعقيبه على سير عملية تقديم الامتحانات، هنأ الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الطلبة على وصولهم إلى هذه المرحلة رغم حالة الطوارئ وإغلاق الحرم الجامعي أمام الطلبة.

وأشاد رستم بكافة الجهود التي بذلتها لجنتي الطوارئ والتعليم الإلكتروني من اتمامها لكافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لعملية تقديم الامتحانات في الموعد المحدد لها، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة المستويات العاملة في الكلية لخدمة الطلبة وتهيئة الظروف المواتية أمامهم لعملية تقديم محاطة بأجواء الهدوء والاستقرار النفسي والاستعداد الجيد.

وفي كلمته للطلبة أوصاهم رستم بضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة واستثمار الوقت بأفضل الإمكانات للتحضير الجيد للامتحان وترتيب سلم الأولويات في الدراسة وتنظيم الأوقات ما بين الدراسة والعبادة والاستفادة من وجود التيار الكهربائي، معربا عن أمله أن يلتقيهم دوما على منصات التكريم ضمن أوائل الطلبة والمتفوقين.

من ناحية أخرى أفاد الدكتور أحمد عبدالعال نائب الرئيس للشئون الأكاديمية أنه للمرة الأولى يتم عقد امتحانات إلكترونية عن بعد باستراتيجيات تقييم تركز على المهارات التي حصلها الطالب أثناء فترة دراسته، مؤكدا على أن الكلية قامت بإنشاء ما يزيد عن 1100 غرفة صفية إلكترونية وأنتجت ما يربو عن 10000 مادة تعليمية رغم ظروف جائحة كورونا وسعت لتذليل كافة العقبات أمام الطلبة لتقديم الامتحانات، كما شكر أعضاء الهيئة التدريسية على ما بذلوه من جهود استثنائية وما أبدوه من حرص كبير على استمرار مسيرة العلم.

يذكر أن الكلية تحولت للتعليم عن بعد في أكثر من 50 برنامج تعليمي كاستجابة للمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ.

#الكلية الجامعية

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