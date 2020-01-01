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"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تدعو للمشاركة في جائزة "الألكسو" للشباب العربي 2020

السبت 02 مايو 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دعت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الشباب الفلسطيني للمشاركة في جائزة الشباب العربي للبحث العلمي 2020، التي ينظمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، تحت عنوان "الأزمات في الوطن العربي ..المفاهيم- التداعيات- الإدارة".

وأوضحت اللجنة، في بيان، اليوم السبت، أن هذه الدعوة تأتي من قبل اللجنة الوطنية بعد فوز الباحثة الفلسطينية رنا الكوع بهذه الجائزة للعام 2019، وتبوئها المرتبة الأولى بتزكية من اللجنة، مؤكدة أهمية انخراط الشباب الفلسطيني من باحثين ومفكرين وأعضاء الهيئات التدريسية والمراكز البحثية في قطاع البحث العلمي على المستوى العالمي والإقليمي، لما له من انعكاس على تبادل الخبرات والمعلومات مع الأشقاء العرب والاستفادة المتبادلة منها، وأهمية التواجد الفلسطيني على الخريطة العلمية والبحثية العربية.

وأضافت أن الجائزة لهذا العام تحمل أهمية خاصة، في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب جائحة "كورونا"، وتداعياته الكبيرة على كافة مناحي الحياة، إذ تأتي للبحث عن رؤى علمية شابة لهذه الأزمة الراهنة.

ونوهت إلى أن التقدم للجائزة يكون من خلالها، عبر زيارة موقعها الرسمي على الرابط أدناه، أو على صفحتها على فيسبوك، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي:

 https://www.pncecs.plo.ps/?p=7612

#الألكسو

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