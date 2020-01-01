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أسعار الدجاج اليوم السبت في غزة

السبت 02 مايو 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج اليوم السبت في غزة


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم السبت، انخفاضاُ طفيفاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 11 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلا بينما كبدة الدجاج 18 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 10 شيكلا.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي 11 شيكل

2 - كيلو استيكات 25 شيكل

3 - دبوس الدجاج 14 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 13 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 24 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8- كيلو الشيش 25 شيكل

#الدجاج

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