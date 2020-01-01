رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى تهنئة رئيس دولة فلسطين محمود عباس للعمال لمناسبة الأول من أيار، معربا عن فخره واعتزازه بالطبقة العاملة الفلسطينية في الوطن والشتات.

كما تناولت الصحف إدانة سيادته للهجوم الارهابي الذي وقع أمس جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، وتعزيته بشهداء الجيش المصري، بالإضافة إلى اعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن تســجيل 10 إصابــات جديــدة بفيروس «كورونا».

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

هنأ عمال فلسطين لمناسبة الأول من أيار وأشاد بصمودهم في ظل جائحة كورونا.. الرئيس يدين الهجوم الارهابي ويعزي بشهداء الجيش المصري: الارهاب لن ينال من مصر الكنانة

أعرب عن قلقه لدعم اميركا لها وأكد انها ستؤدي إلى سلسلة من العواقب الوخيمة بشأن حقوق الإنسان.. مايكل لينك: خطط الضم الإسرائيلية ستبلور نظام فصل عنصريا.. المالكي: بيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان صدى القانون والضمير الدولي

كيلة: تسجيل 10 إصابات بـ "كورونا".. نمر: لم تصدر تعليمات جديدة بخصوص عودة الموظفين العموميين إلى عملهم

62 حالة وفاة و1251 إصابة وتعافي 487 بين أبناء جالياتنا بالعالم

منظمات بلجيكية تطالب بالضغط على اسرائيل لإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة

السعودية: القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين

65 مواطنا فقط يصلون الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"

اصابات في كفر قدوم وجنوب قلقيلية ومخيم طولكرم والاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود

40ألف عامل يتوجهون لعملهم داخل أراضي الـ48 غدا وبعد غد ضمن شروط

"التربية" تعلن جهوزية خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة

الفنانة الفلسطينية ربى بلال عصفور ترفض جائزة الأكاديمية الإسرائيلية للفنون

"الأيام":

تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين في فلسطين وتعافي 3 حالات

9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

الرئيس يدين الهجوم الإرهابي ويعزي بشهداء الجيش المصري

الرئيس يهنئ عمال فلسطين بمناسبة عيد الأول من أيار

الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العامود ويقتحم العيسوية

مايكل لينك: خطط الضم الإسرائيلية في الضفة تهدد بتفاقم حالة حقوق الإنسان

إصابات برصاص الاحتلال وبالاختناق خلال مواجهات في مناطق بالضفة

للجمعة الثانية من شهر رمضان.. المسجد الأقصى حزين

"التربية" تعلن جهوزية خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة

السعودية: القضية الفلسطينية هي الأولى للمملكة والعرب والمسلمين

"بتسيلم": إسرائيل تواصل المس بحقوق العمال الفلسطينيين في ظل كورونا

"القدس":

تسجيل 3 حالات تعافٍ.. 10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

الرئيس يهنئ عمال فلسطين في عيدهم العالمي

السعودية تؤكد أن القضية الفلسطينية هي الأولى وتجدد وقوفها لجانب شعبنا ودعم خياراته لتحقيق آماله

جماعات الهيكل تحشد لاقتحام الأقصى في "يوم القدس" 29 رمضان

الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء.. 238,877 وفاة و3 ملايين و338 إصابة بكورونا حول العالم

225 وفاة و16101 إصابة بكورونا في إسرائيل

إدارة ترامب تضغط لربط ظهور الفيروس بمختبرات الصين

المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو إلى حمايتهم من جرائم الاحتلال الاسرائيلي

مقبرة للمستوطنين على مساحة 140 دونما شمال الضفة