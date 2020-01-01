ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في اسرائيل إلى 227

القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في اسرائيل ، صباح اليوم، السبت، إلى 227، أي بارتفاع وفاتين عن مساء أمس، الجمعة.

وبينما انخفض عدد الإصابات الطفيفة والمتوسطّة إلى 6351 و67 على التوالي، ارتفع عدد الإصابات الخطيرة إلى 107، منها 84 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي.

ووفقًا لمعطيات وزارة الصحّة، يخضع 303 من المرضى للعلاج في المشافي، و3791 للعلاج في منازلهم، و1610 للعلاج في الفنادق.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 9400، بزيادة 642 عن يوم أمس.

أما في البلدات العربية، تصدّرت قرية حورة في النقب معطيات وزارة الصحّة لنسب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربيّة، فارتفعت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بنسبة 43.5٪ لتصل إلى 99 إصابة، علمًا بأن حيّين فيها يخضعان لإغلاق تام حتى غدٍ الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه قريتا البعنة ودير الأسد تراجعًا كبيرًا جدًا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خصوصًا في البعنة، التي لم تشهد خلال الأيام الماضية أيّة إصابة جديدة.