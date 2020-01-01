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"تلفزيون فلسطين" يعتذر عن بث حلقة مسيئة لذوي "الإعاقة"

السبت 02 مايو 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تلفزيون فلسطين" يعتذر عن بث حلقة مسيئة لذوي "الإعاقة"


رام الله / سما /

 أبدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، اعتذارها، بعد بث حلقة من برنامج كوميدي تناول قضية ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة مسيئة.

وجاء في بيان للهيئة مساء الجمعة أن الحلقة سُحبت من جدول الإعادة، وجرى حذفها من المنصات الإعلامية التابعة لـ "تلفزيون فلسطين".

وأكد البيان أن الهيئة تعمل على تضمين قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة البرامج في إذاعة وتلفزيون فلسطين، وتدافع دائمًا عن حقوقهم التي وصفها البيان بأنها "من أولى القضايا المجتمعية التي تتصدر سلم أولويات بثّنا التلفزيوني والإذاعي وفي الإعلام الإلكتروني".

وقررت الهيئة تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على هذا الخطأ واتخاذ الإجرءات القانونية والإدارية للحيلولة دون تكرار المسّ بأي فئة من فئات مجتمعنا كافة.

وظهر شخص من طاقم البرنامج في دور "معد الحلقة" وهو يطلب من الناس أن يشكروا جمعية "وهمية"، بطريقة يقلدون فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحاول المعد إقناع الأشخاص بعمل حركات شبيهة لذوي الإعاقات البصرية أو الحركية، وقام بعضهم بسبب ضغط القائمين على البرنامج بالتقليد.

وفي الحلقة، التي سارع تلفزيون فلسطين إلى سحبها من موقعه وصفحاته بعد الانتقادات الواسعة، امتنع البعض عن تنفيذ طلبات معد البرنامج، فحاول إغراءهم بالمال، فيما قال له أحدهم إن البلد مليئة بالمعاقين، فرد المقدم: "بفهموش".

#تلفزيون فلسطين #حلقة #ذوي الإعاقة

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