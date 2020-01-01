شركة يهودية تأخذ مصادقة أمريكية على انتاج دواء مضاد لفيروس كورونا!

وكالات

أعلنت ‏شركة "غيلياد ساينسيز" الأمريكية التي يملكها اليهود أنها تنوي "التبرع" بمليون جرعة من عقار «ريمديسيفير» الذي حصل اليوم على مصادقة "طارئة" من قبل ادارة الغذاء والدواء الامريكية للعلاج من كورونا‬⁩.

وأجازت هيئة الغذاء والدواء الأميركية استخدام دواء «ريمديسيفير»، الذي أثبت أنه «فعّال بالسيطرة على (كورونا المستجد)، ونجح بتقليل مدة شفاء المصابين لـ4 أيام»، حسبما ذكر «مركز كليفلاند» الطبي.

و"غيلياد ساينسيز" هي شركة أمريكية للتقانة الحيوية تقوم بالبحوث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير. وتشير علامة الشركة إلى بلسم جلعاد، و"جلعاد منطقة مذكورة في التوراة تقع شرقي نهر الأردن"، الأمر الذي يثير علامات التعجب بحسب بعض المراقبين بين ظهور الفيروس وبين دور الشركة اليهودية في تطوير لقاح مضاد له!

ووصف الرئيس التنفيذي لـ«غيلياد ساينسيز»، دانيال أودي، الإجراء خلال اجتماع مع ترمب في البيت الأبيض بأنه «خطوة أولى مهمة»، مبيناً أن «الشركة تبرعت بمليون جرعة من الدواء لمساعدة المرضى».

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس: «سنوزع الاثنين المقبل 1.5 مليون جرعة من عقار ريمديسيفير على المشافي».

وكانت الشركة اليهودية طورت في وقت سابق دواء أوسيلتاميفير Oseltamivir وهو مضاد للفيروسات، مانع للنيورامينيديز يستخدم في علاج والوقاية من انفلونزا "أ" وانفلونزا "ب"!



من جانبه، أعلن الدكتور أنطوني فاوتشي خبير الأوبئة ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن عقار «رمديسيفير» المضاد للفيروسات أظهر أثرا «واضحا» في علاج كورونا المستجد. وقال من البيت الأبيض إن «المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحا، مهما وايجابيا في تقليص فترة شفاء» مرضى الفيروس.



وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أورد تقرير إعلامي بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار «ريمديسيفير» التجريبي على مرضى بحالات حادة من «كوفيد - 19».

وأوضح موقع «ستات» الإخباري الطبي على الإنترنت، أن مستشفى تابعاً لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات، قال إنه يرصد تعافياً سريعاً من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، حيث غادر جميع المرضى تقريباً المستشفى خلال أقل من أسبوع.



وأظهر تحليل لنشرة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن»، خلال الأسبوع الأول من أبريل، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من «كوفيد - 19» شهدت تحسناً في حالتهم بعد علاجهم بعقار «ريمديسيفير»