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غزة: البدء اليوم بصرف المساعدات النقدية للأسر المحتاجة

السبت 02 مايو 2020 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: البدء اليوم بصرف المساعدات النقدية للأسر المحتاجة


غزة / سما /

تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم السبت، عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المحتاجة في القطاع.

وستتم عملية الصرف عبر فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع، لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وقال السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة، أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديًا لحدوث تجمعات للمواطنين في مكاتب البريد.

#غزة #المنحة القطرية

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