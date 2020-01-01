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حالة الطقس : منخفض جوي وامطار مساء الثلاثاء والأربعاء

السبت 02 مايو 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : منخفض جوي وامطار مساء الثلاثاء والأربعاء


رام الله / سما /

من المتوقع أن تستمر الأجواء اللطيفة خلال ساعات النهار، والباردة نسبياً خلال ساعات الليل، خلال الأيام القادمة وحتى يوم الثلاثاء، بحيث تتراوح العظمى في مدينة القدس بين 21-24، والصغرى بين 11-13 درجة مئوية.

وبحسب الراصد الجوي داود طروة، فإنه اعتباراً من ساعات المساء من يوم الثلاثاء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة مرفقة لمنخفض جوي قريب من المنطقة، بحيث تسقط الأمطار التي تكون رعدية أحياناً فوق معظم المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وفِي يوم الأربعاء يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً، وتسقط أمطار أحياناً فوق معظم المناطق، وتسجل العظمى في مدينة القدس 16 والصغرى 11، وخلال ساعات المساء يضعف تأثير المنخفض الجوي.

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