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نتنياهو وغانتس يبحثان تشكيل الحكومة وتخفيف الاجراءات

الجمعة 01 مايو 2020 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وغانتس يبحثان تشكيل الحكومة وتخفيف الاجراءات


القدس المحتلة / سما /

 ناقش بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، مساء اليوم الجمعة، ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف"، فإن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل من أجل تشكيل الحكومة المشتركة في أقرب وقت ممكن، واستمرار معالجة أزمة كورونا ضمن الحكومة الجديدة.

وتم خلال اللقاء بحث ضرورة عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، حيث أبلغ نتنياهو غانتس بأن الحكومة ستناقش الأحد المقبل اتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية الاضافية، بما في ذلك فتح الأسواق، ومراكز التسوق، والحدائق العامة، والسماح بالسباحة في البحر والمسابح.

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