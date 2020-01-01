حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي" تعقبان على اعتبار حزب الله منظمة ارهابية

غزة / سما /

دانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي القرار الامريكي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة ارهابية.

واكدتا في بيانين منفصلين ان القرار تساوق مع الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان تصنيف الحكومة الألمانية لحزب الله "كمنظمة إرهابية"، يمثل انحيازاً صارخاً لرواية الاحتلال الذي يمارس عدوانه وارهابه المتواصل على شعوبنا العربية.



وقال في تصريح لها، ان هذا التساوق مع رواية الاحتلال، تشجعه على مواصلة عدوانه وتمرده على كل القرارات والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.



واكد ان الاحتلال وقيادته هم من يجب أن يُصنفوا كارهابين ويُلاحقوا في المحافل الدولية، على ارتكابهم الجرائم والمجازر طوال أكثر من سبعين عاماً.

من جهتها دانت حركة الجهاد الاسلامي بشدة قرار ألمانيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط صهيونية وأمريكية ويمثل انحيازا للاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العدوان والارهاب ويشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار المنطقة .

واكدت إن حزب الله أحد الدعائم الأساسية للمقاومة المشروعة في وجه محاولات الاحتلال المتكررة للعدوان على الأراضي اللبنانية ، وبالتالي فإن هذا القرار يجعل من الموقف الألماني أكثر انحيازا للاحتلال وهو موقف ترفضه الشعوب العربية والاسلامية وكل أحرار العالم .

وأضافت :"إننا نقف مع الأخوة في حزب الله ونعبر عن تضامننا معهم ودعمنا لثباتهم وإصرارهم على نهج المقاومة في وجه الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته".