عضو سابقة بالكنيست تهاجم مسلسل النهاية: تحريض واضح ضد إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

شنت عضو الكنيست السابق ع "المعسكر الصهيوني"، والصحفية والأكاديمية، كسينيا سفتلوفا، هجوما على مسلسل النهاية الذي توقع دمار إسرائيل خلال الـ 100 عام القادمة، وقالت إنه لا يمكن أن يمر ويعرض على الشاشات إلا بموافقة الرقابة المصرية، وهو ما يعني أن مصر حتى اللحظة الراهنة تنتهج سياسات تحريضية ضد إسرائيل.

ولفتت الكاتبة في مقال لها بموقع "زمن يسرائيل" أن الاهتمام الإسرائيلي هذا العام بالمسلسلات الرمضانية يتركز حول مسلسلين هما "أم هارون" الذي يتحدث عن فترة حياة اليهود بالكويت قبل قيام إسرائيل، والثاني مسلسل "النهاية" الذي يعتبر الأول من نوعه في الدراما الرمضانية، ويتحدث عن دمار إسرائيل وعودة اليهود الإسرائيليين إلى بلادهم التي جاؤوا منها.

وحاولت الكاتبة التدليل على ما يتم ترويجه في إسرائيل كدلالة على تطور في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقالت إنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك تحريض ضد إسرائيل من مصر، وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار مدى الرقابة في مصر، فمن غير المعقول أن يكون مسلسل النهاية قد مر من تحت أيدي الرقابة، والنتيجة لذلك هي أن السلطة المصرية الحالية مثل سابقاتها، تسمح بتحريض واضح ضد إسرائيل، وقالت إن إسرائيل احتجت على عرض المسلسل، لكن في مصر لم يهتموا بالأمر، طالما أن الاعتراض والإدانة يأتي من مستويات منخفضة، يمكن الاستمرار والمواصلة بهذا المنوال.