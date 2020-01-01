مستشار رئيس الوزراء: فلسطين طبقت تجربة الصين "المثالية" بمكافحة كورونا

رام الله / سما /(شينخوا)

قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية شاكر خليل اليوم الجمعة، إن فلسطين استفادت من تطبيق تجربة الصين "المثالية والناجحة" في مواجهة مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال خليل، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الحكومة الفلسطينية اطلعت على تجربة الصين، وبدأت الاستفادة منها منذ اليوم الأول لظهور المرض في الأراضي الفلسطينية في الخامس من آذار/مارس الماضي، مشيرا الى أن الصين كانت أول الدول التي عانت من المرض واستخدمت تجربة "فرضت حضورها على الساحة العالمية، وحظيت باحترام دول العالم بما فيها فلسطين".

وتابع "الحكومة الفلسطينية طبقت التجربة الصينية المثالية والناجحة، بما يتناسب مع خصوصية الشعب الفلسطيني، عبر إعلان حالة الطوارئ ما عاد بالفائدة علينا".

وأوضح "أغلقنا منذ اليوم الأول كافة المناطق بشكل كامل، وأبقينا على الأمور الحيوية فقط لعدم إحداث إرباك أو ضعف بالأمن الغذائي وتحريك عجلة الاقتصاد إلى حد ما" مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية توازن بين الإجراءات الصحية والاقتصادية، وتسعى عبر "خلية أزمة" إلى اتخاذ خطوات لتخفيف جزئي للاقتصاد بشكل مدروس بما لا يتنافى مع إجراءات الصحة العامة.

وبدأت السلطة الفلسطينية منذ 20 نيسان/أبريل الماضي منح تسهيلات اقتصادية لتخفيف التدابير المتخذة في مواجهة مرض فيروس كورونا، بعد 45 يوما من فرض حالة الطوارئ.

وقال خليل، إن إجراءات الحكومة المحسوبة بشكل تدريجي، حققت نجاحاً بشهادة جهات دولية ومحلية، لكنه ذكر أنه من السابق لأوانه الإعلان عن الانتصار على مرض كورونا وإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "يخوض حرباً حقيقية على هذا المرض، وهناك لجان حكومية تجري دراسات معمقة وفق رؤى تستند على كثير من تجارب الدول في مقدمتها الصين".

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية أطلقت مؤخراً برنامج يقدر بـ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء أزمة كورونا، مشيراً إلى أن البرنامج يقدم قروضاً ميسرة جداً بفوائد شبه صفرية، وفق معايير مدروسة.

ووجه المسؤول الفلسطيني الشكر إلى الصين على ما قدمته من مساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة مرض فيروس كورونا، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية بين الجانبين.

وتسلمت وزارة الصحة الفلسطينية الشهر الماضي شحنتي مساعدات طبية من الحكومة الصينية وشركة "علي بابا" الصينية لمواجهة خطر تفشي كورونا، تضمنتا شرائح فحص ومواد ومحاليل طبية وملابس ونظارات واقية وأقنعة تستخدمها الطواقم الطبية خلال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض.