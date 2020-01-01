  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

علماء أميركيون: "كورونا" قد يستمر لعامين

الجمعة 01 مايو 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء أميركيون: "كورونا" قد يستمر لعامين


سما / وكالات/

رجح علماء أميركيون أن يستمر وباء كورونا، لعامين على الأقل، ولن يجري احتوائه إلا حين يصير ثلث سكان العالم محصنين مناعيا ضد العدوى.

وقال باحثون من مركز بحوث الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا إن السيطرة على الفيروس أمر صعب جدا لأنه ينتقل عن طريق أشخاص لا تبدو عليهم أي أعراض للمرض. بحسب ما نقل موقع I24 الاسرائيلي.

وأضاف التقرير الطبي أن الأشخاص الحاملين للفيروس قد يصلون إلى أوج نقل العدوى للآخرين، قبل أن تظهر الأعراض، بحسب "بلومبرغ".

وإزاء هذه العودة إلى فتح الأماكن العامة ومؤسسات الإنتاج، يحذر علماء الأوبئة من موجة تفش ثانية ويقولون إن الوباء قد يستمر إلى ما بعد سنة 2022.

وأورد التقرير أنه على المسؤولين أن يدركوا أن الفيروس لن ينتهي عما قريب، كما يتوجب على الناس أيضا أن يعرفوا انه قد يكون ثمة "تفش موسمي" بين الفينة والأخرى خلال العامين المقبلين.

وفرضت أغلب دول العالم قيودا على التنقل وحالات إغلاق لأجل كبح انتشار المرض، لكن الحكومات صارت تسمح بإعادة الافتتاح، على نحو حذر، لأجل تخفيف الأضرار الاقتصادية.

وتعكف هيئات طبية على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، لكن المصل قد يكون متاحا بكميات محدودة فقط خلال المرحلة الأولى.

وشرعت عدة مؤسسات علمية في إجراء اختبارات سريرية للقاحات ضد العدوى، لكنها مضطرة إلى انتظار عدة أشهر للتأكد من عدم تسبب المصل بأي مضاعفات جانبية.

ويخشى العلماء أن يؤدي الانحسار المؤقت للفيروس إلى السماح بعودة الحياة بشكل طبيعي، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي لعودة منحى الإصابات إلى ما كان عليه في وقت سابق.

#فيروس كورونا #علماء #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على "دولة فلسطينية" لدعم الضمّ

غزة: عائلة الكتري تنفي وفاة ثلاثة من أطفالها في ألمانيا بفايروس كورونا

تدوينة مؤثرة لأحد الجنود المصريين قبل استشهاده بساعات في هجوم سيناء

الجيش المصري يعلن استشهاد وإصابة عدد من عناصره بانفجار شمال سيناء

ضابط إسرائيلي كبير: سنخرج من مواجهة كورونا بسبب تحديات أمنية

وفاة الشاعر الدنماركي الفلسطيني الأصل يحيى حسن عن 24 عاما

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

غولدن

عائلة الجندي غولدن: هناك فرصة الآن يجب أن لا يضيعها نتنياهو.. ولهذا السبب اخترنا الصمت!!

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة

بهذه الالية: 40 ألف عامل يتوجهون لعملهم داخل أراضي الـ48 الأسبوع المقبل ضمن شروط

تصريح صحفي من داخلية غزة حول صرف المنحة القطرية الـ100$ للاسر الفقيرة

هل تتم صفقة تبادل الأسرى قبل عيد الفطر ؟