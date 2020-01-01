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عائلة الجندي غولدن: هناك فرصة الآن يجب أن لا يضيعها نتنياهو.. ولهذا السبب اخترنا الصمت!!

الجمعة 01 مايو 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الجندي غولدن: هناك فرصة الآن يجب أن لا يضيعها نتنياهو.. ولهذا السبب اخترنا الصمت!!


القدس المحتلة / سما /

قال سمحا غولدن والد الجندي هدار غولدن الأسير لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن هناك فرصة الآن للتوصل لاتفاق مع حماس، وأنه على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لا يضيع هذه الفرصة.

وأضاف غولدن خلال الحملة الأسبوعية التي تنظمها العائلة كل يوم جمعة قرب حدود غزة، إن "إعادة الجنود والمدنيين من غزة مسؤولية وطنية، حماس بحاجة إلينا، لأن سكان غزة بحاجة إلى مساعدات طبية واقتصادية، ولذلك يجب استغلال هذه الفرصة".

وأشار إلى أنه وعائلته يحاولون الابتعاد عن الأنظار هذه الأيام في ظل الحديث الحديث عن مفاوضات تجري لإتمام صفقة تبادل، مشيرًا إلى أنهم يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم ولم يطلب أحد منهم ذلك.

وقال "نحن نلتزم الصمت، لأننا نعتقد أن هناك فرصة لإعادة أبنائنا، اخترنا الصمت لأنه يمكن أن نعيد جميع مواطنينا من غزة".

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