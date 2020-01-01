شاهد ..الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لكورونا بنتائج واعدة

ابو ظبي / وكالات/

منحت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن فريقا من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية قاموا بتطوير هذا العلاج ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة والتي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ومن المفترض أن يكون تأثير الدواء العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى "كوفيد-19" والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته.

ولم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى "كوفيد-19".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن التجارب مستمرة لإثبات فعالية العلاج وأنه من المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامنا مع التدخل الطبي التقليدي وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها.