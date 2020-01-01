  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

شاهد ..الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لكورونا بنتائج واعدة

الجمعة 01 مايو 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لكورونا بنتائج واعدة


ابو ظبي / وكالات/

منحت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن فريقا من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية قاموا بتطوير هذا العلاج ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة والتي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ومن المفترض أن يكون تأثير الدواء العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى "كوفيد-19" والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته.

ولم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى "كوفيد-19".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن التجارب مستمرة لإثبات فعالية العلاج وأنه من المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامنا مع التدخل الطبي التقليدي وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها.

#كورونا #الامارات #علاج
EW7oVr9XQAE72Go
EW7oWENWoAE8emN

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص: العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة بغزة

ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على "دولة فلسطينية" لدعم الضمّ

غزة: عائلة الكتري تنفي وفاة ثلاثة من أطفالها في ألمانيا بفايروس كورونا

تدوينة مؤثرة لأحد الجنود المصريين قبل استشهاده بساعات في هجوم سيناء

وفاة طبيبة فلسطينية وأولادها الثلاثة بفيروس كورونا بألمانيا

الجيش المصري يعلن استشهاد وإصابة عدد من عناصره بانفجار شمال سيناء

وفاة الشاعر الدنماركي الفلسطيني الأصل يحيى حسن عن 24 عاما

الأخبار الرئيسية

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة

بهذه الالية: 40 ألف عامل يتوجهون لعملهم داخل أراضي الـ48 الأسبوع المقبل ضمن شروط

تصريح صحفي من داخلية غزة حول صرف المنحة القطرية الـ100$ للاسر الفقيرة

هل تتم صفقة تبادل الأسرى قبل عيد الفطر ؟

20200501105600

ضابط إسرائيلي كبير: سنخرج من مواجهة كورونا بسبب تحديات أمنية