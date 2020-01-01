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الجهاد تدين قرار ألمانيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

الجمعة 01 مايو 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تدين قرار ألمانيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية


غزة / سما /

أدانت حركة الجهاد الاسلامي بشدة قرار ألمانيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط صهيونية وأمريكية، ويمثل انحيازًا للاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العدوان والارهاب ويشكل تهديدا مستمرًا لأمن واستقرار المنطقة .

وأكدت الحركة في بيانها، أن حزب الله أحد الدعائم الأساسية للمقاومة المشروعة في وجه محاولات الكيان الصهيوني المتكررة للعدوان على الأراضي اللبنانية، مبينةً أن هذا القرار يجعل من الموقف الألماني أكثر انحيازًا للاحتلال وهو موقف ترفضه الشعوب العربية والاسلامية وكل أحرار العالم .

وقالت الحركة: "إننا نقف مع الأخوة في حزب الله ونعبر عن تضامننا معهم ودعمنا لثباتهم وإصرارهم على نهج المقاومة في وجه الكيان الصهيوني وتهديداته".

#الجهاد الاسلامي #حزب الله #المانيا

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