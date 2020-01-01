ضبط شرائح اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول في نابلس

نابلس / سما /

قال جهاز الضابطة الجمركية ان طواقمه ضبطت 100 شريحة اتصال اسرائيلية ممنوعة من التداول لدى احد الجار في محافظة نابلس.

واضاف ان ان ضبط هذه الشرائح تم بعد ورود معلومة خاصة لمديرية الضابطة في المحافظة، علما ان هذه الشرائح

ممنوعة من التدوال في الأسواق الفلسطينية استنادا الى قرار وزارة الإتصالات والتكنولوجية والمعلومات الذي يمنع التعامل مع الشرائح وبطاقات الشحن الأجنبية.

وأوضح الجهاز انه تمت مصادرة البضاعة والتحفظ عليها في المديرية لحين حضور جهة الإختصاص وإستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب االأصول.