الاسير الجاغوب ينهي عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

انهى الاسير وائل الجاغوب من بلدة بيتا، جنوب نابلس، اليوم الجمعة، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال.

يشار الى ان الاسير الجاغوب اعتقل في الاول من أيار 2001، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الانتماء للجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتنفيذ هجمات ضد الاحتلال . ويعتبر الجاغوب من قادة ومفكري الحركة الاسيرة داخل سجون الاحتلال.

وكانت مصلحة السجون الاسرائيلية قامت قبل عدة اسابيع بنقل الجاغوب من سجن "هداريم" الى سجن "جلبوع" بشكل مفاجيء، ومن دون معرفة الاسباب، علما انه ممنوع من زيارة الاهل منذ مطلع العام الحالي.