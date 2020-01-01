اصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية / سما /

اصيب طفلان واربعة شبان برصاص الاحتلال المعدني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال اثناء قمعه لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 16 عاما والتي خرجت في اطار التنديد بنية حكومة الاحتلال ضم اجزاء من الضفة الغربية.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اطلق الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة مما ادى الى اصابة طفلين بجروح و4 شبان اخرين وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني، مشيرا الى ان جنود الاحتلال اقتحموا منزل الرائد في الشرطة الفلسطينية جمال جمعة ونصبوا كمينا في حديقة المنزل بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية اعتقالات.

واكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال بعد فشل كمين نصبوه في منزل غير مأهول واطلقوا الرصاص الحي بكثافة واستهدفوا خزانات مياه الشرب على اسطح المنازل مما ادى الى اعطاب اثنين منها.