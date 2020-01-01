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الجيش المصري: تنفيذ عملية نوعية ضد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بــ شمال سيناء

الجمعة 01 مايو 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري: تنفيذ عملية نوعية ضد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بــ شمال سيناء


القاهرة /سما/

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أنه بناءًا على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إستهداف فردين تكفيرىين شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر .

ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن .

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب.

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