الكشف عن تفاصيل اختراق قاعدة عسكرية اسرائيلية وسرقة بعض محتوياتها

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن اختراق قاعدة عسكرية وسرقة بعض معداتها العسكرية.

ونشر الموقع الرسمي للوزارة الإسرائيلية تغريدة جديدة له، مساء يوم الخميس، أكد من خلالها اكتشاف خرق لسياج قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، وتحديد أضرار لحقت بمعدات عسكرية في القاعدة.







وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الجيش، بأن التحقيق الأولي كشف عن وجود عدد من المشتبه بهم دخلوا القاعدة وسرقوا معدات عسكرية، وأتلفوا معدات أخرى، ونجحوا في الفرار، منوها إلى أنه تم إصلاح خرق سياج القاعدة العسكرية، لتفتح الشرطة العسكرية تحقيقا في الحادث.

وأوضحت القناة العبرية الـ"السابعة"، أن مجموعة من "البدو" نجحوا في اختراق سياج قاعدة عسكرية تسمى "تسئيليم" في صحراء النقب، وسرقوا معدات وأسلحة شخصية وتمكنوا من الوصول إلى دبابة و13 ناقلة جند ومزقوا أغطيتها.





