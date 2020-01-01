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المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال

الجمعة 01 مايو 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يشيد بتضحيات عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من جرائم الاحتلال


رام الله / سما /

طالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العالمية، بالدفاع عن عمال فلسطين وحمايتهم من انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وحماية حقوقهم وفقا للعهد الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية.

وأشاد المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، بنضال عمال فلسطين وتضحياتهم المستمرة في سبيل حرية شعبهم، وبناء الاقتصاد الفلسطيني، رغم المعاناة التي يعيشونها نتيجة الاحتلال.

وقال المجلس: إن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني تضرروا من أزمة كورونا، مؤكدا ضرورة إلزام الاحتلال بوقف إجراءاته العنصرية تجاه عمال فلسطين، ومحاسبته على جرائمه اتجاههم، بما فيها إلقاء العمال على الحواجز للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورنا دون أي رادع إنساني وعدم تقديم العلاج لهم.

وأضاف أن معاناة عمال فلسطين تعود بشكل رئيسي إلى استمرار الاحتلال، وحرمانهم كباقي فئات شعبنا من استثمار مواردهم وثرواتهم الطبيعية فضلا عن تحكمه المطلق بالحدود الخارجية ومنع حرية الحركة والتنقل الداخلية، ما أعجز الاقتصاد الفلسطيني عن النمو الطبيعي وخلق فرص عمل كافية لهم.

وأشار المجلس إلى أن عمال فلسطين يتعرضون يوميا لانتهاكات الاحتلال من المعاملة المهينة وغير الإنسانية والابتزاز، إلى احتجاز مستحقاتهم المالية، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة، داعيا الى تفعيل القانون الدولي الخاص بالعمال.

وأكد أن نهاية معاناة شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته وقطاعاته تكون بالخلاص من الاحتلال وتقرير المصير لشعبنا وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

#المجلس الوطني #منظمة العمل الدولية #عمال فلسطين #جرائم الاحتلال

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