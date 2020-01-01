الرئيس يهنئ عمال فلسطين في عيدهم العالمي

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، عمال فلسطين بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام

وأعرب الرئيس عباس عن فخره واعتزازه بالطبقة العاملة الفلسطينية في الوطن والشتات التي كانت وما زالت جزءاً لا يتجزأ من حالة النهوض التي شهدها شعبنا منذ انطلاق ثورته المعاصرة، حيث دفعت بخيرة كوادرها وطلائعها ومناضليها إلى صفوف الثورة الفلسطينية المعاصرة، وخاضوا معارك الدفاع عن أرضنا هنا في فلسطين، وعن ثورته وقراره المستقل في الشتات، وساهموا إلى جوار جميع فئات شعبنا في بعث هويتنا الوطنية، بالدفاع عن مشروعنا الوطني في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد الرئيس بصمود عمال فلسطين في ظل جائحة كورونا التي تجتاح فلسطين والمنطقة والعالم، وأكد أنه وجه الجهات المسؤولة وذات العلاقة ببذل الجهود للوقوف إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم وعدم تركهم وحدهم.