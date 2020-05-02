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تصريح صحفي من داخلية غزة حول صرف المنحة القطرية الـ100$ للاسر الفقيرة

الجمعة 01 مايو 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح صحفي من داخلية غزة حول صرف المنحة القطرية الـ100$ للاسر الفقيرة


غزة / سما /

اصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني، عصر اليوم الجمعة، تصريحا مهما بخصوص صرف المنحة القطرية للاسر الفقير بغزة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، اجرينا الترتيبات الخاصة بصرف المنحة القطرية غداً السبت، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية، حيث ستعمل الشرطة على مدار أيام صرف المنحة على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة فروع بنك البريد في جميع المحافظات.

 وبهذا الصدد ندعو المواطنين المستفيدين من المنحة إلى الالتزام بآليات ومواعيد الصرف التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصاً على السلامة العامة.

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ومساء أمس الخميس،  أعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

 وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

 وبيّن العمادي أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

 وأشار العمادي إلى أن عملية جالتوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

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