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"المحامون الشرعيون" تثمن موقف أمير الكويت من بث مسلسل "أم هارون" وتدين جريمة بئر العبد

الجمعة 01 مايو 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحامون الشرعيون" تثمن موقف أمير الكويت من بث مسلسل "أم هارون" وتدين جريمة بئر العبد


غزة / سما /

ثمَّن نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة، قرار أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إيقاف عرض مسلسل "أم هارون" - إنتاج قناة mbc - على شاشة التلفزيون الكويتي، مؤكداً أن هذا موقفٌ عربي مُشرِّف ومُقدَّر.

وقال أبو عيشة في تصريح له اليوم الجمعة :" توقيت إنتاج وعرض مسلسل "أم هارون" جاء ضمن خطوات متعددة، كلها تصب باتجاه شرعنة وجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وشيطنة الفلسطينيين".

وأضاف "نشكر كل موقف حر يرفض الهرولة الفنية والإعلامية والاقتصادية والأمنية والسياسية باتجاه العدو الإسرائيلي، ونعتبر ذلك وسام شرفٍ وفخر لمن يقوم به".

ونوه أبو عيشة إلى أن نصرة القضية الفلسطينية، واجبٌ ديني وقيمي وإنساني وعروبي، مستنكراً في الوقت ذاته وبشدة الأبواق والمنصات والحسابات التي تُغرد على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولةً تصوير الفلسطينيين بأنهم ناكري جميل أو ما إلى ذلك من أوصاف.

على صعيدٍ منفصل، دان نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين، بشدة الجريمة النكراء، التي استهدفت ضباطاً وجنود من الجيش المصري، في مدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء بالأمس.

وقال أبو عيشة :" هذه الجريمة تؤكد من جديد أن الإرهاب لا دين له، وأنه يتمسح بالإسلام في محاولةٍ مكشوفة لتمرير غاياته، ومآربه اللعينة".

وبيَّن أن هذه الجماعات الإرهابية، تحاول تشويه صورة الإسلام الناصعة، وإظهاره بأنه دين سفك للدماء، وإحلال للخراب، لافتاً إلى أن هذه الجماعات، ومموليها من الصهاينة، قد انفضح أمرهم بأدلة وبراهين عديدة.

ودعا أبو عيشة إلى إعلاء قيم المحبة والتسامح والإخاء في شهر رمضان المبارك، وهي قيم لطالما كرسها وحث عليها شرعنا الحنيف، معتبراً أن كل من ينافي هذه القيم قولاً وفعلاً، يحتاج إلى أن يراجع حساباته.

#المحامين الشرعيين #فلسطين

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