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هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمد ريشة وتمديد اعتقاله 6 أيام

الجمعة 01 مايو 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمد ريشة وتمديد اعتقاله 6 أيام


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هناك استقراراً بالحالة الصحية للمصاب المعتقل محمد علاء ريشة ( 19عاماً) من مدينة طولكرم.

وبينت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه جرى يوم أمس عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب ريشة في ما يسمى محكمة صلح "بيتاح تيكفا"، وتم تمديد توقيفه لـ 6 أيام.

وكان الشاب ريشة، قد أصيب برصاص جيش الاحتلال قبل يومين في بلدة كفار سابا بزعم تنفيذه عملية طعن.

وأشارت الهيئة، إلى أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة منزل عائلته في حي البلاونة بمخيم طولكرم، وقامت بتفتيشة والتحقيق مع ساكنيه، ورافق عملية الاقتحام، صدامات ومواجهات مع جيش الاحتلال الذي اطلق قنابل غاز ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

#هيئة الأسرى #سجون الاحتلال #اوضاع صحية #اسير

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