"الحق" تقدم تبرعاً لطالبات جامعة بيرزيت المتضررة أسرهن جراء كورونا

رام الله / سما /

قدمت مؤسسة الحق تبرعاً نوعياً لجامعة بيرزيت يستهدف مساعدة الطالبات اللواتي تأثرت ظروف معيشة ذويهن بسبب جائحة كورونا.

وتبرع طاقم المؤسسة من رواتبهم بقيمة ثلاثة أيام عمل شهرياً عن أشهر نيسان وأيار وحزيران، وذلك دعماً للفئات المتضررة، خاصة الذين تقطعت أرزاقهم وتوقفت أعمالهم بسبب الجائحة.

وتأتي مبادرة مؤسسة الحق في ظل ظروف صعبة يتكاتف فيها أبناء شعبنا في تكافل اجتماعي وتشارك في المسؤولية الوطنية والإنسانية خلال حالة الطوارىء التي تم إعلانها لمواجهة جائحة كورونا.

وثمنت جامعة بيرزيت هذه المبادرة النوعية والتي تنسجم مع رسالة المؤسسة الحقوقية والإنسانية. إذ سيساعد هذا التبرع النوعي، الطالبات لتجاوز الصعوبات التي استجدت عليهن وعلى عائلاتهن بسبب الوباء. وسيساهم في مساندة جامعة بيرزيت. كما سيشجع المؤسسات والموظفين على التكافل والمساهمة في دعم مؤسسات التعليم العالي وضمان استمراريتها.