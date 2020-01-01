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دول اوروبية ترفع الحظر التدريجي عن الصلاة في المساجد

الجمعة 01 مايو 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
دول اوروبية ترفع الحظر التدريجي عن الصلاة في المساجد


سما / وكالات/

 أعلنت دولة أوروبية عن سماحها بالصلاة في المساجد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية "كانا"، مساء أمس الخميس، أن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، قد أعلن عن التخفيف التدريجي للإجراءات المعمول بها في بلاده لاحتواء أزمة كورونا، بداية من يوم الاثنين المقبل.

وأكدت أنه اعتبارا من يوم الاثنين سيُسمح للأشخاص بالصلاة في الكنائس أو المساجد أو غيرها من أماكن العبادة الدينية شرط ألا يزيد العدد في الداخل عن 10 أشخاص، وبأن تخفيف الإجراءات مستمر طالما كان هناك التزام صارم بالنظافة والإجراءات الصحية الصادرة عن السلطات.

وأوضح الرئيس القبرصي أنه سيتم رفع القيود المفروضة على قطاع الإنشاء وجميع الأنشطة التجارية المتعلقة بذلك، على أن يسمح لشركات البيع بالتجزئة وكذلك الأسواق والبازارات الخارجية بإعادة بدء عملها، شرط الالتزام بقواعد الصحة والسلامة، لكن ستبقى مراكز التسوق والمتاجر مغلقة.

وأشار الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، إلى أن القطاع العام والخدمات العامة في بلاده سوف يستأنفان أعمالهما بالكامل بداية من يوم الاثنين المقبل، وعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم، حيث سيتم تحديد ساعات العمل من قبل الوزراء المعنيين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 2.3 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

#اوروبا #فيروس كورونا #مساجد #صلاة الجماعة

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